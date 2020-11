Manovra: Gelmini, prorogare superbonus fino al 2022

ROMA, 23 NOV - "Il superbonus al 110% è una delle poche misure varate nel 2020 in grado di dare un reale incentivo alla ripresa, favorendo un settore cruciale come l'edilizia e migliorando il patrimonio immobiliare esistente. E' dunque una priorità ineludibile, e lo sarà negli emendamenti di Forza Italia alla legge di bilancio, ampliarne il più possibile la portata (coinvolgendo anche gli immobili produttivi), semplificarne la burocrazia e dare certezze sulla proroga almeno al 2022. Forza Italia lo sostiene da tempo: ora che anche gli operatori del settore lo hanno ribadito nelle audizioni sulla legge di bilancio, speriamo che dall'Esecutivo arrivino segnali concreti". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. (ANSA).