Rai, insieme contro la violenza sulle donne

ROMA, 23 NOV - "Insieme possiamo farcela. Dipende da te, dipende da tutti noi". E' il messaggio che la Rai vuole mandare anche quest'anno in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e che sarà veicolato dai principali conduttori dei programmi della tv pubblica. La programmazione dedicata in tv, alla radio e sul web e le iniziative collaterali sono state rese note in una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti. "Occorre trovare - ha detto - un linguaggio diverso nel racconto della violenza, che non può essere mai giustificata, ad esempio con una separazione che fa pensare in qualche modo una reciprocità di responsabilità. E' necessario trovare parole che restituiscano speranza e fiducia alle donne in questa battaglia". La Rai proverà si trasformerà in una "piazza virtuale", per coinvolgere tutti in una mobilitazione collettiva. Un fascio di luce rossa illuminerà la facciata del palazzo di viale Mazzini sulla quale sarà proiettata la scritta "Insieme contro la violenza sulle donne" dalla sera del 24 alla mattina del 26 novembre. Le panchine rosse, diventate il simbolo dell'impegno del servizio pubblico contro la violenza di genere, già presenti in diverse sedi Rai, verranno posizionate all'interno delle scenografie di alcuni programmi tv e della visual radio. La Direzione Creativa Rai ha inoltre realizzato teaser, bumper per la tv, il web e la radio, uno spot istituzionale.tto sostanziale per le donne". (ANSA).