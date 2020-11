Albergatori, persi i mercatini salviamo il Natale

BOLZANO, 23 NOV - C'è cauto ottimismo nel settore turistico altoatesino dopo lo screening di massa. Sulle montagne i cannoni sparaneve sono già in funzione, anche se l'avvio della stagione sciistica è stato rinviato a data da destinarsi. Dopo aver perso l'importante effetto lancio che i mercatini di Natale hanno per la stagione invernale, gli albergatori sperano di poter almeno riaprire per Natale. I mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico ogni anno attirano moltissimi visitatori, 600.000 solo a Bolzano. La ricaduta economica dei cinque mercatini è di 46 milioni di euro. Per quanto riguarda invece lo sci, la stagione vera e propria decolla solo a Natale, mentre prima sono soprattutto gli altoatesini a popolare le piste. "Molto dipenderà ora dall'andamento epidemiologico, non solo in Alto Adige, ma anche nelle altre regioni, in Austria e in Germania", spiega Pinzger. "Sappiamo che non partiremo con il botto, ma che si tratterà di un avvio graduale", conclude. (ANSA).