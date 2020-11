Mezzo investe pedone su Ss16 e scappa, morta 61enne

FERMO, 23 NOV - Un mezzo investe una donna che attraversava la strada sulla Strada statale 16 e prosegue la sua corsa senza fermarsi per fornire soccorso. E' accaduto stamattina intorno alle 7 a Lido di Fermo: a causa dei gravi traumi subiti nel forte impatto è morta una 61enne di origine albanese residente nella zona. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Fermo, la donna stava attraversando la strada quando il mezzo - si tratterebbe di un'auto -, che viaggiava in direzione sud, l'ha travolta e poi si è allontanato. I militari ora stanno cercando di risalire al tipo di autovettura che ha investito la 61enne e di individuarne così il conducente o la conducente. Per questo stanno cercando testimoni che possano aver assistito all'incidente e intanto esaminano i filmati girati dalle telecamere di videosorveglianza in zona. Intanto la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria di Fermo che coordina le indagini (ANSA).