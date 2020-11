Gualtieri, positiva disponibilità Cav a collaborare

ROMA, 23 NOV - "È positiva la disponibilità espressa da Silvio Berlusconi alla collaborazione istituzionale, che raccoglie anche gli appelli formulati in tal senso dal Capo dello Stato". Lo dichiara il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. "Come ha detto anche il leader di Forza Italia, non deve trattarsi di una confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione, ma di lavorare insieme per trovare soluzioni nell'interesse di tutti gli italiani in questo momento di difficoltà", aggiunge. (ANSA).