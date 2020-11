Sophia Loren, contenta che il film vi abbia toccato il cuore

ROMA, 23 NOV - "Vorrei ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto e d'amore che ho ricevuto per La vita davanti a sé. Sono arrivati dall'Italia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, dal Brasile e da tutto il mondo. Sapere che questo film vi ha toccato il cuore, nonostante i tempi che stiamo vivendo, riempie il mio cuore." Così una commossa Sophia Loren commenta dalla sua casa di Ginevra in un video i molti twitter ricevuti per 'La vita davanti a sé' il film con lei protagonista e con la regia del figlio Edoardo Ponti, nella top 10 dei più visti su Netflix dal 13 novembre in 37 paesi tra cui Stati Uniti oltre che Italia. La vita davanti a sè, prodotto da Palomar, ha riportato sul set la 86enne Loren dopo 10 anni è tra i 25 film su cui domani si sceglierà l'opera che l'Italia candiderà alle nomination per l'Oscar straniero. La stessa interpretazione della Loren è data tra le favorite per la candidatura come migliore attrice agli Oscar. L'annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021. Il film, ha raggiunto la Top 10 (dei contenuti piu' popolari) in 37 Paesi, tra cui Stati Uniti, Italia, Spagna, Romania, Portogallo, Messico, Colombia, Polonia, Grecia, Francia e Brasile. Infine, sull'aggregatore americano di recensioni Rotten Tomatoes il film e' al 94% nel consenso della critica. (ANSA).