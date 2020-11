Covid: Salvini, spero in Natale sano, non via Skype o Zoom

ROMA, 23 NOV - "Gli italiani hanno dimostrato una grande responsabilità. Voglio sperare a un Natale sano ma in famiglia, non via Skype o Zoom... ". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Radio Capital tornando anche a 'sponsorizzare' gli acquisti 'made in Italy'. "Noi vogliamo premiare l'italiano" e in caso chiedere le "stesse regole fiscali" per aziende come Amazon. "E' comodo fatturare miliardi in Italia e pagare le tasse dove è più comodo", ha ribadito. "Io - ha poi rivelato - faccio gli acquisti in negozio. Io resisto. Ma - ammette parlando dei figli e della compagna - sono minoranza in casa". (ANSA).