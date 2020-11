Kompatscher, senza screening rischio 95.000 casi

BOLZANO, 22 NOV - "Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige un Rt di 1,5, avremmo rischiato 95.000 contagi nel giro di poco". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in conferenza stampa. Il presidente della Provincia autonoma ha invitato i cittadini a "non abbassare la guardia, altrimenti sarebbe come mollare al 89 minuto una partita, essendo in vantaggio". "Lo screening di massa si è rivolto a 350.000 persone. Speravamo che tra 200.000 e 250.000 altoatesini avessero accolto l'invito, mentre alle ore 16 sono già stati effettuati oltre 322.000 tamponi. Si tratta di un risultato straordinario", ha detto Kompatscher. In riferimento al fatto che solo l'1% è risultato positivo il governatore ha ricordato che "allo screening di massa in Slovacchia il dato è stato dell'1,5%". "Senza screening rischiavamo un lockdown ben oltre Natale, ora invece possiamo iniziare a riaprire passo dopo passo, iniziando martedì dalle scuole elementari", ha sottolineato il presidente. (ANSA).