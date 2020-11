Violenza donne: gen. La Gala, vittime si rivolgano a Cc

NAPOLI, 22 NOV - "Il comando provinciale carabinieri di Napoli è da sempre in prima linea per la tutela delle fasce deboli. E' per questo che il mio instancabile invito è quello di rivolgersi a noi, di affidarsi ai Carabinieri delle numerose Stazioni e tenenze distribuite su tutto il territorio della provincia di Napoli": lo dice, in vista della Giornata mondiale contro la violenza di genere, il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala. "Le vittime si sentono spesso sole, isolate, schiacciate dal peso di una sofferenza mai espressa. Il nostro obbiettivo è invertire questa tendenza, accompagnando - con il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria e la collaborazione dei Centri antiviolenza - le vittime in un percorso 'guidato' di tutela". In vista della giornata, il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli traccia un bilancio dell'attività di contrasto ad un fenomeno "particolarmente sentito e combattuto dall'Arma". Undici arresti, tre denunce a piede libero, due divieti di avvicinamento notificati e sette denunce raccolte, solo dal primo novembre ad oggi. Per sei volte i carabinieri - grazie al lavoro del 112 - hanno salvato vittime di violenze in cerca di aiuto, arrivando tempestivamente sul posto. Tra questi il caso di una donna di Portici. E' lì che carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 68enne del posto. Aveva intenzione di picchiare la moglie, ha tentato di colpirla con un pugno in pieno viso ma i militari - attivati dal 112 - lo hanno bloccato e arrestato prima che potesse farle del male. (ANSA).