Usa: Putin, ci congratuliamo quando risolvono problemi

ROMA, 22 NOV - La Russia è pronta a lavorare con il presidente in cui il popolo americano ha riposto la sua fiducia, ma "non ci congratuliamo con nessuno per la vittoria elettorale, aspettiamo che si risolvano i loro problemi politici interni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferisce Interfax. "Rispettiamo entrambi Trump e Biden", ha aggiunto il capo del Cremlino. (ANSA).