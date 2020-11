G20: Trump a leader, voglio lavorare con voi per molto tempo

NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader dei 20 più grandi paesi al mondo avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", intravedendo una "decennio straordinario". "E' stato un grande onore lavorare con voi, e non vedo l'ora di lavorare con voi per un lungo periodo", avrebbe detto Trump secondo quanto riportato dal Guardian citando l'audio ottenuto da Observer. (ANSA).