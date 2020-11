Covid: armi e Netflix, la quarantena di Donald Trump Jr

NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump Jr trascorrerà parte della sua quarantena pulendo le sue armi. "Sembra che abbia preso il rona", il coronavirus, dice il figlio maggiore di Donald Trump in un video postato su Instagram. "Non ho sintomi, nulla. Potrebbe essere anche un falso positivo" l'esito del test, aggiunge, chiedendo ai suoi sostenitori raccomandazioni per libri da leggere e film da guardare su Netflix perché "posso pulire solo un certo numero di pistole e fucili prima di annoiarmi". Donald Jr quindi spiega di essersi sottoposto al test "per precauzione" perché aveva in programma un viaggio padre-figlio, che ora è stato cancellato. (ANSA).