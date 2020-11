La Nigeria è entrata in recessione, seconda volta in 4 anni

ABUJA, 21 NOV - La Nigeria è entrata in recessione per la seconda volta in quattro anni dopo che il suo prodotto interno lordo si è contratto per il secondo trimestre consecutivo. Lo ha comunicato oggi sabato l'Ufficio di Statistica Nazionale (Nbs) Il PIL della Nigeria, paese produttore di petrolio e la più grande potenza economica del continente africano, si è contratto del 3,62%, ha detto l'organizzazione, rilasciando dati per il terzo trimestre del 2020. (ANSA).