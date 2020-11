Indagine su donna con lesioni lungo la E45

MARSCIANO (PERUGIA), 21 NOV - Indagini dei carabinieri sono in corso dopo che una donna di origini straniere è stata trovata con diverse lesioni agli arti inferiori nei pressi dello svincolo tra Marsciano e Collepepe della E45. Al momento vengono valutate diverse ipotesi, dall'incidente stradale ad altre dinamiche. Secondo i primi accertamenti la donna, residente in zona, sarebbe incinta. E' ora ricoverata all'ospedale di Perugia dove è giunta in codice giallo. A dare l'allarme è stato un passante che ha avvertito il 118. Sono stati quindi allertati i carabinieri della compagnia di Todi che conducono le indagini. (ANSA).