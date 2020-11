Al volante a 17 anni fugge dai Cc e si schianta, denunciato

REGGIO EMILIA, 21 NOV - Alla guida di un'auto a 17 anni è stato protagonista di una fuga dai carabinieri, con sorpassi pericolosi, incroci senza rispettare lo stop e rotonde imboccate contromano, proseguendo anche dopo aver urtato un'altra vettura. E' successo l'altra mattina nel Reggiano, tra Sant'Ilario d'Enza e Montecchio Emilia, dove i militari hanno alla fine identificato e denunciato il giovane alla Procura per i minorenni. I carabinieri, per garantire l'incolumità degli automobilisti, hanno desistito dall'inseguirlo, ma lo hanno riconosciuto e rintracciato. Ora risponde di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Al volante di una Alfa Romeo 147 era stato notato in sosta nella corsia riservata agli autobus nella frazione Calerno di Sant'Ilario. Quando i militari si sono avvicinati, il ragazzo è partito a forte velocità. (ANSA).