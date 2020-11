Afghanistan: forti esplosioni a Kabul

KABUL, 21 NOV - Una serie di forti esplosioni hanno colpito Kabul, secondo quanto riportato da giornalisti dell'Afp. Secondo i racconti, i suoni sono arrivano in rapida successione, cosa che fa pensare ad un lancio di missioni. Non ci sono al momento notizie di morti ma le esplosioni sono avvenute in una zona piuttosto popolata della capitale afgana, anche vicino alla green zone e ad un quartiere del nord.