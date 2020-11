Toti: Liguria resta arancione, decisione corretta

GENOVA, 20 NOV - "La Liguria resta in zona arancione, con un Rt sceso allo 0.9 e una pressione in calo sugli ospedali. Una decisione che riteniamo corretta per i prossimi giorni da ogni punto di vista". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti."Ci siamo interrogati con Alisa sulla discesa così consolidata del virus in Liguria, che avrebbe potuto portarci a un declassamento in zona gialla ma la cabina di regia ha deciso di continuare con la fascia arancione per consolidare i risultati ottenuti. E' una decisione per evitare guai domani, visto che sarà opportuno nel periodo natalizio ridare fiato all'economia". (ANSA).