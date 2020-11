Germania: al via congresso Verdi, c'è Tichanowskaja

BERLINO, 20 NOV - I verdi tedeschi hanno aperto oggi la tre giorni dedicata al congresso del partito, che a causa del Covid avverrà in formato digitale. Si tratta di un incontro politico importante, per gli ecologisti di Robert Habeck, che affrontano le prossime urne del 2021 con l'obiettivo di tornare al governo e conquistare addirittura la cancelleria. Ad aprire i lavori sarà un discorso della copresidente Annalena Baerbock, mentre ospite d'onore è l'esponente dell'opposizione bielorussa Svetlana Tichanowskaja. Non sarà ancora l'occasione per parlare del programma elettorale, né per decidere chi sia il candidato alla guida del paese, ma da questo Parteitag partirà comunque la grande sfida all'Unione di Angela Merkel: un "gigante apparente", ha detto oggi Habeck in un'intervista ai giornali del Funke Mediengruppe, ricordando che a calamitare i consensi verso la Cdu è appunto la Bundeskanzlerin, la quale non si presenterà alle prossime elezioni. Stando all'ultimo sondaggio Forsa, i Verdi hanno attualmente il 19% dei consensi e sono il secondo partito dopo l'Unione (Cdu-Csu), data al 36%. I socialdemocratici sono da tempo in una situazione di stallo al 15%. (ANSA).