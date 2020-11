Nuova scritta contro Fontana a Milano

MILANO, 20 NOV - 'Fontana a.s...ino' è la nuova scritta contro il presidente della Lombardia apparsa su un muro in zona Navigli a Milano, per cui al governatore è arrivata la solidarietà del Pd milanese. La scritta è apparsa nella stessa zona dunque dove lo scorso giugno venne fatta la scritta 'Fontana assassino (in questo caso con tutte le lettere, non con i trattini) e 'Sala zerbino'. "Dalla giunta lombarda - ha scritto la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani - ci separa un'enorme distanza di visione e in questi giorni non abbiamo risparmiato critiche nei confronti di un operato che non condividiamo, ma la nostra opposizione è e resterà sempre sul piano delle idee. In nessun caso condivideremo lo scontro e la violenza, che nulla hanno a che vedere con la legittima dialettica democratica". Per un'altra scritta 'Fontana assassino' apparsa nella zona di Crescenzago e rivendicata dai Carc, i comitati di appoggio alla resistenza del comunismo, sono state indagate sei persone. (ANSA).