Tentano sequestro, 6 arresti

GENOVA, 20 NOV - Una banda di spacciatori di droga ha tentato di sequestrare un imprenditore genovese per chiedere un riscatto alla famiglia ma il colpo è stato sventato dalla Polizia di Stato. L'operazione si è conclusa con l'arresto di sei persone. Secondo quanto ricostruito l' imprenditore è stato invitato in un albergo di Varazze (Savona) e quando l'uomo è arrivato hanno tentato di rapirlo. La polizia teneva il gruppo sotto controllo con intercettazioni telefoniche. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore Annamaria Paolucci della Procura distrettuale di Genova. La notizia è stata illustrata in una conferenza stampa dal procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi, dal Questore Giannina Roatta e dalla dirigente della Squadra Mobile Rosalba Garello. (ANSA).