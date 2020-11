Morra,mi scuso ma elettorato sempre responsabile

ROMA, 20 NOV - "Chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese o colpite da parole che sono state volutamente tagliate e cucite per far intendere ciò che il sottoscritto non ha mai pensato. Io mi batto per una sanità pubblica universale che intervenga per chi è più debole e chi è più debole è il malato. Io rifiuto qualunque accusa di insensibilità". Lo ha detto ad Alanews-ANSA Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia. "Da parte mia c'è sempre stato il massimo rispetto per chi vive la condizione della malattia. Io ho semplicemente ricordato come l'elettorato debba essere pienamente responsabile delle proprie scelte - ha aggiunto - Perché ciò che avvenga è necessaria un'informazione totale". (ANSA).