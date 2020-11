Recovery: Orban, soluzioni ci sono, serve volontà politica

BRUXELLES, 20 NOV - All'interno dell'Ue non è la prima volta che le discussioni sul budget arrivano "agli estremi", dato che le posizioni dei 27 devono essere sincronizzate. Tuttavia ci sono "molte soluzioni possibili; è solo questione di volontà politica". Così il premier ungherese Viktor Orban in un'intervista a Kossuth Radio, secondo quanto si legge nel blog dello stesso Orban, che si scaglia contro il filantropo George Soros, per aver dato indicazioni all'Ue su come aggirare il veto di Polonia e Ungheria sul veto sul Bilancio 2021-2027 e sul Recovery fund, in un recente articolo. (ANSA).