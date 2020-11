Lega:Tajani,cambio parlamentari sono giochetti di Palazzo

ROMA, 20 NOV - "I rapporti tra alleati dovrebbero essere diversi, con Salvini non ci sono rotture ma posizioni diverse, noi non ci preoccupiamo di fare giochetti di palazzo spostando due o tre deputati da una parte all'altra, se ne parla pure troppo". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia, a 24Mattinosu Radio 24. "Ci dovrebbe essere un accordo - sostiene Tajani - per evitare il passaggio da una parte all'altra, chi lascia un partito per un altro nella storia politica italiana non hanno ottenuto buoni risultati, sono tutti scomparsi, auguro buona fortuna ma non credo abbiano possibilità di essere protagonisti"". (ANSA).