Calabria:ipotesi commissario domani,si lavora a profilo

ROMA, 19 NOV - Si lavora in queste ore per arrivare domani alla nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria. E' quanto spiegano diverse fonti di governo, secondo le quali il premier Giuseppe Conte starebbe vagliando con i ministri il profilo più adatto, con l'obiettivo di ufficializzare il nome nella riunione del Consiglio dei ministri in programma per domani mattina. (ANSA).