Bankitalia: evitati 600mila licenziamenti grazie a misure

ROMA, 19 NOV - L'insieme delle politiche del governo italiano per fare fronte alla crisi Covid ha, nel 2020, evitato 600mila licenziamenti. E' quanto si legge in un'analisi della Banca d'Italia che calcola l'impatto delle misure di estensione della CIG, il sostegno alla liquidità delle imprese e il blocco dei licenziamenti. Nello studio, della ricercatrice Eliana Viviano (che non riflette necessariamente l'opinione dell'istituto centrale) si rileva come circa un terzo di questi 600mila "non si sarebbe probabilmente verificato, anche in assenza del blocco dei licenziamenti, grazie alle altre misure". (ANSA).