Allarme Fmi, ripresa perde slancio, rischi molto alti

NEW YORK, 19 NOV - La ripresa economica mondiale potrebbe perdere slancio con il nuovo balzo dei casi di Covid-10. "L'incertezza e i rischi sono molto alti". Lo afferma il Fmi in vista del G20 del fine settimana organizzato dall'Arabia Saudita. Il Fmi quindi ribadisce la necessità di "evitare un ritiro prematuro degli stimoli all'economia. In alcune economie c'è spazio per ulteriori aiuti il prossimo anno. Allo stesso tempo è importante continuare con una politica monetaria accomodante e misure di liquidità per assicurare il flusso di credito, soprattutto alle piccole e medie imprese", afferma Kristalina Georgieva, il direttore generale del Fmi, invitando i paesi a prepararsi per una "sincronizzata spinta per gli investimenti nelle infrastrutture" (ANSA).