Uganda, 7 morti in proteste dopo l'arresto di Bobi Wine

KAMPALA, 19 NOV - In Uganda sette persone sono morte nella capitale Kampala durante le proteste seguite all'arresto del candidato alla presidenza ed esponente politico dell'opposizione Bobi Wine. Le forze di sicurezza si sono scontrate con i sostenitori dell'ex musicista, principale sfidante del presidente Yoweri Museveni nelle prossime elezioni del 14 gennaio 2021. "Per il momento i morti sono sette, a partire da ieri sera. I feriti sono 45", ha detto oggi all'Afp Fred Enanga, portavoce della polizia. Wine, cantante di successo, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è in arresto per violazione delle misure contro il coronavirus durante i raduni della sua campagna elettorale. Enanga ha detto che nella capitale è tornata la calma "nonostante stamattina ci siano stati tentativi da parte di alcune bande di bloccare le strade incendiando pneumatici e costruendo delle barricate, atti che la polizia ha impedito". Il 38enne Wine, le cui canzoni toccano temi come giustizia sociale e corruzione, è popolare tra i più giovani in una nazione afflitta da povertà e disoccupazione. Il 76enne Museveni, ex ribelle che conquistò il potere nel 1986, incarna una delle più lunghe leadership del continente africano. (ANSA).