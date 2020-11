Conte,sia Natale sobrio senza feste o curva si impenna

ROMA, 19 NOV - "A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, anche se pensiamo ci si possa scambiare doni e permettere all'economia" di crescere. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento all'assemblea dell'Anci. (ANSA).