Dl Ristori: Misiani,verso scostamento su 2020 da 7 mld

ROMA, 19 NOV - Il nuovo scostamento di bilancio in Cdm domani dovrebbe essere "sul 2020" e "potrebbe essere attorno a 7 miliardi di euro, che andrebbero a rifinanziare i due decreti Ristori che hanno previsto misure per le attività direttamente coinvolte dalle misure restrittive e in parte a finanziare ulteriori misure". Lo spiega il vice ministro dell'Econonia Antonio Misiani intervenendo a Studio 24 su Rainews 24. "E' evidente che se nuove regioni diventano zone rosse questo comporta la necessità di ulteriori misure di sostegno", afferma. (ANSA).