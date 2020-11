Brutale aggressione a tassista a Verona, arrestato giovane

VERONA, 19 NOV - Gli uomini della Squadra mobile della Questura di Verona hanno arrestato a Nogara (Verona), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un giovane accusato di essere l'autore di una brutale aggressione ai danni di un tassista veronese avvenuta nella notte tra l'11 ed il 12 settembre scorso in piazza Simoni, nel centro della città. Per le ferite la vittima era stata costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. (ANSA).