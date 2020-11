Salvini, Conte non mi chiama, non rispetta Mattarella

ROMA, 18 NOV - "Il governo non ci ascolta quindi parliamo con Confindustria, i sindacati, le categorie produttive. Il mio cellulare è acceso giorno e notte, mi chiamano tutti ma il governo non mi chiama. Non è rispettoso degli italiani e del Presidente della Repubblica". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a "Ore 14" su Rai 2. (ANSA).