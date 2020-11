Covid: Mosca, entro dicembre oltre 2,8 milioni dosi Sputnik

MOSCA, 18 NOV - Ben 2,2 milioni di dosi del vaccino Sputnik V saranno messe a disposizione della popolazione civile nel mese di dicembre. Lo ha detto la vice primo ministro russo Tatyana Golikova. Da quando il vaccino ha ricevuto la registrazione statale, in agosto, sono state immesse in circolazione 58mila dosi di Sputnik V, ha detto Golikova. "Sono stati raggiunti ottimi risultati su alcune delle piattaforme di produzione che partecipano a questo lavoro e ci aspettiamo che la quantità del vaccino che entra in circolazione civile aumenti sostanzialmente. I programmi che stiamo ricevendo dalle imprese mostrano che 653.000 dosi di vaccino dovrebbero entrare in circolazione a novembre e altri 2,2 milioni a dicembre", ha detto Golikova all'incontro del presidente russo Vladimir Putin con i membri del governo. Lo riporta Interfax. (ANSA).