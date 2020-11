Covid: Brasile, il numero dei contagiati supera 5,9 milioni

BRASILIA, 18 NOV - Il Brasile ha superato i 5,9 milioni di contagiati da coronavirus, con un aumento del 71% nel numero medio di casi al giorno, anche se gli esperti comunque escludono l'arrivo di una seconda ondata della pandemia. Tra lunedì e ieri, si sono registrati 32.262 nuovi casi confermati di Covid-19, portando il numero totale a 5.909.002. La media mobile dei contagiati ieri è stata di 29.674, cifra che rappresenta un aumento del 71% rispetto alla media osservata due settimane fa. La crescita del numero di nuovi pazienti è stata osservata in diversi Stati, tra cui San Paolo, il più importante del Paese, oltre ad essere il più colpito per numero di morti e di contagi. Intanto le segreterie sanitarie statali hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ulteriori 676 decessi in tutto il Paese, elevando il bilancio complessivo a 166.743. (ANSA).