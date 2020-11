Ue,ok bozza bilancio Italia ma alcune misure non coperte

BRUXELLES, 18 NOV - La bozza italiana di documento programmatico di bilancio (Dpb) "è in linea con le raccomandazioni" adottate dal Consiglio il 20 luglio, e "molte delle misure stanno sostenendo l'attività economica di fronte ad una considerevole incertezza. Ma alcune misure non sembrano temporanee o finanziate da misure di copertura". Lo scrive la Commissione Ue nel suo giudizio sul Dpb. Stessa conclusione anche per Francia, Lituania e Slovacchia. Per quanto riguarda il debito italiano la Commissione avverte: "Dato il livello e le grandi sfide di sostenibilità nel medio termine prima dello scoppio della pandemia Covid-19, è importante per l'Italia assicurare che, quando prende misure di sostegno, preservi la sostenibilità di bilancio nel medio termine". (ANSA).