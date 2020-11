M5S: Appendino, da Stati Generali buon lavoro

TORINO, 18 NOV - "Ancor prima di autosospendermi ho detto che sarebbe stato necessario procedere con degli Stati Generali, perché dobbiamo organizzarci. Quindi penso sia un passo positivo e che sia stato fatto un buon lavoro". Cosi, a Rai News, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Penso che sia importante - aggiunge - andare nell'ottica di un organo collegiale. In questo momento il tema è soprattutto che identità vogliamo darci e quali temi vogliamo considerare prioritari per il futuro del Paese, e anche della nostra città, perché siamo l'azionista di maggioranza di un Governo in un momento particolarmente complesso". La sindaca cita, dunque, i temi "dell'innovazione, del lavoro, del welfare, dell'ambiente. Queste, secondo me, sono le sfide che dobbiamo porre al centro di tutte le nostre scelte, anche per quanto riguarda il nostro ruolo, che per me deve essere di governo, all'interno delle varie istituzioni ai vari livelli del Paese". (ANSA).