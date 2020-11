Scuola: divieto non ferma Maya, essere in classe un diritto

TORINO, 18 NOV - La circolare che vieta la Dad davanti al liceo Gioberti, adottata ieri dalla preside, non ferma la protesta di Maya, la prima sedicenne a presentarsi con libri e tablet davanti all'istituto nel centro di Torino per seguire le lezioni a distanza. "Non vogliamo protestare contro la scuola, ma per il nostro diritto di essere in classe - spiega la studentessa - I miei compagni? Questa mattina avevano delle verifiche; quando seguiamo le lezioni davanti alla scuola veniamo segnati come assenti e, quindi, non avrebbero potuto sostenerle. Abbiamo quindi deciso di alternarci, ma venerdì saremo qui tutti insieme". La giovane lancia un appello ai politici: "Il ministro è dalla nostra parte ora aspettiamo che la sindaca Appendino, il presidente Cirio e gli assessori ai Trasporti facciano dei piani per permetterci di tornare in aula - dice -. Noi abbiamo dato delle idee e ora aspettiamo delle risposte". (ANSA).