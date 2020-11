Mes: Marcucci, capitolo chiuso? Lo decide Parlamento

ROMA, 17 NOV - "Nel caso che il Mes sia capitolo chiuso, lo dovrà dire il Parlamento, e non il ministro degli Esteri. A differenza di Di Maio, io credo che mai come ora l'Italia abbia bisogno di quei 37 miliardi e che rischiamo di pagare un prezzo alto per le indecisioni di questi mesi. Ognuno si farà carico delle proprie responsabilità politiche". Così il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul fondo salva Stati. (ANSA).