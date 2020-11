The Economy of Francesco on-line dal 19 al 21 novembre

ASSISI (PERUGIA), 17 NOV - Al via giovedì 19 novembre, The Economy of Francesco, evento internazionale che ha come protagonisti giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo, che si terrà in diretta streaming sul portale francescoeconomy.org. Confermata, in chiusura della tre giorni, la partecipazione "virtuale" di Papa Francesco con un videomessaggio. Sono 2.000 i giovani iscritti, da 120 Paesi. La manifestazione si aprirà alle 14 con "Listen to the cry of the poorest to transform the earth", video a cura dell'International Movement Atd Fourth World. Ad aprire le conferenze l'economista Jeffrey Sachs con "Perfecting Joy: three proposals to let life flourish". L'iniziativa si è sviluppata a seguito dell'invito che il papa ha inviato il primo maggio 2019 a economisti, studenti, imprenditori ed imprenditrici under 35, per avviare un processo di cambiamento globale affinché l'economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna inclusiva e sostenibile. Per partecipare all'evento è sufficiente collegarsi a francescoeconomy.org/ e cliccare sulla pagina interamente dedicata alla diretta streaming. (ANSA).