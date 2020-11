Covid: in Veneto registrati 100 morti in più di ieri

VENEZIA, 17 NOV - Crescita record dei decessi di malati Covid in Veneto, 100 in più rispetto a ieri. Il bollettino regionale riporta 2.967 vittime dall'inizio dell'epidemia (tra ospedali e case di riposo) a fronte dei 2.867 delle 24 ore precedenti. Un boom numerico che però risentirebbe del caricamento dei dati di decessi avvenuti anche in giorni precedenti. I nuovi positivi sono 3.214, per un totale di 105.966 infetti dall'inizio dell'epidemia. Il maggior incremento nei decessi è stato registrato nelle province di Treviso (+23), Vicenza (+23), Verona (+21). L'età media delle vittime negli ultimi giorni di rilevazione va dagli 80 agli 83 anni. La classe d'età 65-84 incide per il 51% del totale, quella oltre gli 85 anni per il 43%;. Primo leggero calo, invece, per i ricoveri ospedalieri in area non critica, scesi a 2.091 (-3), mentre le terapie intensive registrano un nuovo aumento, 280 (+15). (ANSA).