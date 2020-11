Recovery: Delrio,veto miope ma non rinunceremo a democrazia

ROMA, 17 NOV - "Abbiamo bisogno di un'Europa solidale ed efficiente. Bloccare Next generation Eu, come stanno facendo Ungheria e Polonia, per interessi nazionali è miope e inutile: purtroppo perderemo tempo prezioso, ma non rinunceremo al sostegno europeo e neanche ai principi di democrazia e libertà che ci hanno garantito decenni di pace e sviluppo". Lo ha scritto su Facebook Graziano Delrio, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. (ANSA).