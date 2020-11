Nasce gruppo parlamentare comune Più Europa-Azione

ROMA, 17 NOV - Nascono in Parlamento gruppi comuni tra Più Europa e Azione. Lo rende noto un comunicato congiunto firmato dai senatori Emma Bonino, Matteo Richetti e dai deputati Enrico Costa, Riccardo Magi e Nunzio Angiola in cui si ricorda che "Azione e +Europa sono accomunate dall'aver scelto l'opposizione intransigente al Governo Conte bis, muovendo da posizioni europeiste e liberaldemocratiche antitetiche a quelle di Lega e Fdi". "Oggi - scrivono i parlamentari - scegliamo di unire le nostre rispettive rappresentanze parlamentari in una unica componente nel Gruppo Misto di Senato (+Europa/Azione) e Camera (Azione/+Europa/Radicali Italiani) perché al di là dei numeri parlamentari intendiamo rafforzare la nostra azione politica di opposizione per una più incisiva critica al governo che sia severa ma sempre costruttiva". (ANSA).