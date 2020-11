Manovra: Giacomoni, quando arriva testo ci confronteremo

ROMA, 17 NOV - "Su questa manovra si è fatta tanta confusione. Andava presentata in Parlamento il 20 ottobre, siamo oltre metà novembre e il testo non è ancora arrivato. Nel momento in cui questo provvedimento sarà depositato in Parlamento Forza Italia sarà pronta a sedersi e a confrontarsi con la maggioranza. Noi abbiamo a cuore l'interesse del Paese". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro ad Agorà (Rai3). (ANSA).