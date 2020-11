Petrolio: in rialzo a 41,65 dollari al barile

WASHINGTON, 17 NOV - Quotazioni del petrolio im crescita sul mercato after hour di New York, spinti dai progressi sul vaccino per il Coronavirus ed in vista del nuovo meeting dell'Opec+. Il greggio Wti guadagna lo 0,75% a 41,65 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,94% a 44,23 dollari. (ANSA).