Trump pronto a nuovo ritiro truppe da Afghanistan-Iraq

WASHINGTON, 16 NOV - Donald Trump si appresta a ordinare questa settimana il ritiro di altre truppe in Afghanistan e in Iraq prima del 20 gennaio, quando dovrà lasciare la Casa Bianca. Lo riporta la Cnn citando fonti del Pentagono. Quest'ultimo avrebbe già avvisato i comandi delle truppe nei due Paesi con un 'warning order' che prevede di portare entro il 15 gennaio a 2.500 da 4.500 il numero dei soldati in Afghanistan e a 2.500 da 3.000 quelli in Iraq.(ANSA).