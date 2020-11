Banche: Abi, nuovo balzo dei depositi, +9,5%

ROMA, 16 NOV - Nuovo forte balzo dei depositi bancari. A ottobre, secondo le prime stime del SI-ABI, sono saliti del 9,5% a 1714 miliardi di euro. trainando così il totale della raccolta che ha chiuso a +7,3%, In valore assoluto su base annua i depositi sono saliti di oltre 149 miliardi di euro. Prosegue il calo delle obbligazioni (-7,3%). Secondo il vice dg Abi Gianfranco Torriero "Il risparmio di per sè è positivo e le banche devono poter contare su esso per finanziare" famiglie e imprese "ma, come ha detto anche il governatore della Banca d'Italia Visco, i depositi devono essere mobilizzati. Per questo vanno create le condizioni per poter avere maggiori investimenti e quindi un miglioramento della crescita economica". (ANSA).