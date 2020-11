"Mettiti la mascherina", 21enne aggredisce un carabiniere

NAPOLI, 16 NOV - Ha aggredito un sottufficiale dei carabinieri che si stava recando al lavoro il quale, insieme con gli altri passeggeri presenti sul treno, gli aveva più volte intimato di indossare la mascherina: è successo stamattina, su uno dei treni della Cumana, la linea ferroviaria che collega l'area flegrea al centro di Napoli. Ha 21 anni ed è stato arrestato con l'accusa di aggressione a pubblico ufficiale il protagonista della vicenda, che ora si trova nella caserma dei carabinieri del quartiere Bagnoli in attesa di essere giudicato per direttissima. L'aggressione è scattata quando il treno si trovata all'altezza della stazione Edenlandia, dopo reiterate richieste di mettere il dispositivo di protezione individuale e addirittura dopo che il militare si era qualificato come un appartenente all'arma dei carabinieri. Il militare, malgrado un violento pugno sul naso e un morso a un dito, è riuscito a bloccare 21enne. A medicarlo sono stati i sanitari dell'ospedale Cardarelli. (ANSA).