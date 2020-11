Di Maio,basta polemiche concentrarsi su nuove proposte

ROMA, 16 NOV - "Le polemiche vanno messe da parte: dobbiamo concentrarci solo sulle soluzioni concrete per gli italiani e su nuove proposte da mettere in campo per far ripartire il Paese. Questa è l'unica strada percorribile". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo aver elencato le misure messe in campo dai cinque stelle in questi due anni. (ANSA).