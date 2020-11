Covid: Merkel, 'numeri si stabilizzano ma troppo lentamente'

BERLINO, 16 NOV - "I numeri (del Covid-19) si stanno stabilizzando. Ma troppo lentamente". Al direttivo della Cdu, Angela Merkel ha espresso stamani tutta la personale preoccupazione per gli sviluppi della pandemia in Germania, in vista di un incontro con i ministri presidenti dei Laender, oggi alle 14, convocato per fare il punto sugli effetti del semi-lockdown partito il 2 novembre sul territorio federale. Stando alla Dpa, che cita un partecipante alla riunione, la cancelliera vuole imporre un divieto di contatto più stringente. (ANSA).