Si sente bene, positivo al Covid 'evade' da ospedale

GENOVA, 15 NOV - 'Evade' dall'ospedale Galliera di Genova perché, in quarantena dopo esser stato malato di Covid19, pur essendo ancora positivo si sentiva bene e non aveva più voglia di stare in ospedale. L'uomo, un cittadino marocchino di 53 anni, ha 'tagliato la laccia' stamani alle 7,30. L'evasione è stata subito segnalata alle forze dell'ordine e in men che non si dica l'uomo è stato riacciuffato vicino alla Darsena. L''evaso' ha cercato di giustificarsi ma è stato denunciato per violazione della quarantena. I poliziotti, dopo averlo identiicato, hanno chiamato l'ambulanza che ha riportato subito l'uomo in ospedale. Secondo quanto accertato dagli agenti, durante la fuga l'uomo non avrebbe avuto contatti. (ANSA).