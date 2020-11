3 feriti sui monti del Trentino Alto Adige

BOLZANO, 14 NOV - E' di un morto e tre feriti il bilancio di questo sabato sulla montagne del Trentino Alto Adige. Ad Appiano, vicino Bolzano, un uomo è morto precipitando in un bosco per circa 200 metri. La salma è stata recuperata dall'elicottero di soccorso con il verricello. Ha invece riportato ferite gravi un alpinista scivolato su un nevaio durante la scalata di Cima di Campolago, sopra Vandoies, in val Pusteria. Due vicentini, un uomo e una donna di 56 anni, sono stati soccorsi sotto cima Grugola, nel gruppo di Folga, a una quota di circa 2.300 metri. Entrambi sono scivolati per circa 70 metri lungo un ripido pendio erboso mentre stavano scendendo dalla cima della montagna. La più grave è parsa subito la donna che si è procurata dei politraumi finendo contro un masso, mentre l'uomo si è infortunato a una spalla. (ANSA).